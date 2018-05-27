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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманские чиновники напишут первый краеведческий диктант
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 11:44

Мурманские чиновники напишут первый краеведческий диктант


МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня, в 80-ю годовщину Мурманской области, на площадке Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки состоится первый краеведческий диктант для гражданских служащих Мурманской области. Работа проводится в рамках реализации концепции непрерывного профессионального развития гражданских служащих региона. Планируется, что в диктанте будут участвовать более 80 человек.

В подготовке вопросов для краеведческого диктанта принимали участие специалисты Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского арктического государственного университета, представители Мурманского отделения Российского исторического общества. Диктант содержит 25 вопросов. Все они разной степени сложности, поэтому и оцениваются по-разному: от одного до пяти баллов. Краеведческий диктант послужит развитию интеллектуального потенциала служащих Мурманской области и повышению престижа государственной службы Мурманской области.

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