Мурманские чиновники напишут первый краеведческий диктант

28 Мая 2018 года, 11:44

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня, в 80-ю годовщину Мурманской области, на площадке Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки состоится первый краеведческий диктант для гражданских служащих Мурманской области. Работа проводится в рамках реализации концепции непрерывного профессионального развития гражданских служащих региона. Планируется, что в диктанте будут участвовать более 80 человек.

В подготовке вопросов для краеведческого диктанта принимали участие специалисты Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского арктического государственного университета, представители Мурманского отделения Российского исторического общества. Диктант содержит 25 вопросов. Все они разной степени сложности, поэтому и оцениваются по-разному: от одного до пяти баллов. Краеведческий диктант послужит развитию интеллектуального потенциала служащих Мурманской области и повышению престижа государственной службы Мурманской области.