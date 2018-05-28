В Апатитах пройдут экскурсии XV Всероссийской Ферсмановской научной сессии

АПАТИТЫ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – С 4 по 7 июня в Геологическом институте КНЦ РАН пройдет экскурсионная часть XV Всероссийской Ферсмановской научной сессии. Экскурсии посвящены 100-летию со дня рождения Евгения Козлова, директора Геологического института и председателя Президиума Кольского филиала АН СССР.
Программа включает обзорные лекции в Геологическом институте (4 июня), экскурсии «Эклогиты Куру-ваара» (5 июня), «Мончегорский рудный район» (6 июня), «Хибины. Ущелье Аку-Аку» (7 июня). Также в мероприятия входят посещения Музея геологии и минералогии им. И.В. Белькова Геологического института (Апатиты), Музейно-выставочного центра ОАО «Апатит» (Кировск), Музея цветного камня им. В.Н. Дава (Мончегорск).