Мурманских чиновников проверили на знание родного края

28 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялся первый краеведческий диктант для гражданских служащих Мурманской области. Об этом ранее сообщал «Би-порт». Вопросы разной сложности оценивались разным количеством баллов, поэтому результаты будут подсчитаны позднее.

Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель министра образования и науки Ирина Ковшира отметила, что историю родного края должен знать каждый житель Мурманской области, а для государственных служащих это один их элементов компетентности и профессионализма. А учёный-историк, профессор Алексей Воронин подчеркнул, что не стоит расценивать краеведческий диктант как проверку знаний вроде экзамена. Диктант должен стимулировать его участников на то, чтобы узнать больше о родном крае, глубже понять его историю.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов разной степени сложности. Например, нужно было выделить из длинного списка имена дважды Героев Советского Союза, воевавших в Заполярье, или определить, как в наши дни называются Ваенга и Хибиногорск, указать, кто руководил Мурманской областью в годы Великой Отечественной войны.