Юным осуждённым будут рассказывать о духовно-нравственном воспитании

28 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске обсудили вопросы взаимодействия по духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних подучётных уголовно-исполнительной инспекции. Состоялась рабочая встреча руководства уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области с представителями духовно-просветительского центра православной молодежи преподобного Аввы Дорофея.

В ходе встречи обсуждалась перспектива проведения совместной профилактической работы с несовершеннолетними осуждёнными, состоящими на учете в УИИ. Особое внимание уделялось вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в криминальную субкультуру, а также выявления проведение работы по отказу от экстремистских взглядов. Собравшиеся договорились проводить беседы и лекции с несовершеннолетними осуждёнными на тему духовно – нравственного воспитания.

На учете в УИИ УФСИН России по Мурманской области состоят 23 несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества. Контроль за поведением подростков, принятие мер по недопущению ими противоправных поступков осуществляется сотрудниками подразделений уголовно-исполнительной инспекции в тесном взаимодействии с государственными и общественными объединениями и организациями, а также основными религиозными конфессиями.