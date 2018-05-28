Мурманские школьники сходили в гости к Госавтоинспекции

28 Мая 2018 года, 17:28

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии летних каникул учащиеся четвертого класса мурманской гимназии побывали в гостях у Госавтоинспекции. Инспектор ДПС ответила на все вопросы ребят, напомнив им о том, как следует вести себя на улицах в период летних каникул.

В начале встречи инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску Евгения Новикова провела с детьми профилактическую беседу. Ребята узнали об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Инспектор ДПС особое внимание уделяла правилам для пешеходов. Также школьники узнали о безопасном использовании современных средств передвижения: гироскутеров, моноколес, сигвеев. Также они посмотрели фильм, обучающий безопасному поведению на дороге.

После познавательной беседы ребят пригласили в музей ГАИ-ГИБДД, где Евгения Новикова рассказала об истории Госавтоинспекции региона, а также показала предметы и технические средства фиксации нарушений, которые в прошлом использовались дорожной полицией.