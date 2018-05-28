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Жизнь в Мурманске


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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманские школьники сходили в гости к Госавтоинспекции
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 17:28

Мурманские школьники сходили в гости к Госавтоинспекции


МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии летних каникул учащиеся четвертого класса мурманской гимназии побывали в гостях у Госавтоинспекции. Инспектор ДПС ответила на все вопросы ребят, напомнив им о том, как следует вести себя на улицах в период летних каникул.

В начале встречи инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску Евгения Новикова провела с детьми профилактическую беседу. Ребята узнали об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Инспектор ДПС особое внимание уделяла правилам для пешеходов. Также школьники узнали о безопасном использовании современных средств передвижения: гироскутеров, моноколес, сигвеев. Также они посмотрели фильм, обучающий безопасному поведению на дороге.

После познавательной беседы ребят пригласили в музей ГАИ-ГИБДД, где Евгения Новикова рассказала об истории Госавтоинспекции региона, а также показала предметы и технические средства фиксации нарушений, которые в прошлом использовались дорожной полицией.

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