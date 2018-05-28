Благодарность Мурманскому педагогическому колледжу за вклад в развитие студенческого движения

28 Мая 2018 года, 15:55

МУРМАНСК/ 28 мая - В областном центре подвели итоги деятельности образовательных организаций по развитию студенческого движения и назвали лучших студентов по результатам 2017-2018 учебного года. В зале заседаний Управления Октябрьского округа Мурманска собрались самые активные студенты - лучшие представители молодёжи Заполярья. Студентов поздравлял и вручал дипломы глава городской администрации Андрей Сысоев.

Напомним, студенты Мурманского педагогического колледжа традиционно принимают активное участие в городских мероприятиях разного типа: гражданско-патриотических, социальных, спортивных, добровольческих и творческих. Этот год не стал исключением. Студенты колледжа стали участниками патриотической акции «Рекорд Победы», военно-спортивной игры «Зарница», конкурса «Танцуй!», фестиваля «Молодая Россия говорит наркотикам - нет», программы «Арт-Профи Форум», флешмобов, волонтёрских акций...

По итогам 2017-2018 года Мурманский педагогический колледж награждён дипломом главы администрации города за участие в городском проекте «Студенческая среда», целью которого является поддержка образовательных организаций в работе со студентами и развитие студенческих инициатив и объединений.

Благодарностью главы администрации Мурманска за большой личный вклад в создание необходимых условий для духовного и нравственного развития студенческой молодежи и содействие в ходе подготовки и проведения городского плана мероприятий, направленного на развитие правовой культуры и повышение электоральной активности молодых и будущих избирателей, отмечена директор Мурманского педагогического колледжа Надежда Вуколова.

На торжественной церемонии благодарственное письмо было вручено педагогу-организатору колледжа Ирине Харламовой. Главой администрации Андреем Сысоевым отмечен её вклад в развитие студенческого самоуправления и содействия в реализации городских программ, направленных на вовлечение студенчества Мурманска в социально значимую деятельность, развитие творческого потенциала молодых граждан и формирование активной гражданской позиции.

Кроме того, на мероприятии дипломами за участие в конкурсе «Студент года» были награждены студентки колледжа Ангелина Сказкина и Надежда Бобровских.