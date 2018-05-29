Студенты МАГУ заняли второе место во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

29 Мая 2018 года, 12:28

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - 24-26 мая состоялся очный этап XV Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

За 15 лет существования проекта в нем приняли участие более 58000 человек. В 2018 году на участие поступило более 7000 заявок из всех субъектов России. В этот раз конкурс реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор конкурса — Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы».

К участию в федеральной экспертизе было допущено 2380 проектов, по итогам заочной федеральной экспертизы в финале примут участие 250 проектов из 76 субъектов. Экспертизу конкурсных проектов проводило 302 эксперта из разных отраслей и регионов.

На конкурсе Мурманский арктический государственный университет и наш регион представляла Оксана Логинова, студентка 5 курса факультета искусств и сервиса. Она защищала командный проект на тему «История о северной идентичности», реализуемый в рамках стратегического проекта «Креативный город — территория развития». Автор проекта — Антонина Горбачева, магистр 1 курса факультета искусств, соавторы: Лилия Хрусталева, Алиса Хабарова, Александра Собянина, Анна Дубиневич, Мария Кондрат, Оксана Логинова и Людмила Виноградова.

Проект был представлен в номинации «Моя разработка: креативные индустрии для развития регионов», которая была предложена в 2018 году Национальным фондом подготовки кадров. Она включает проекты, объединяющие в рамках своей реализации усилия инициативных граждан, творческих коллективов, предпринимательских структур, органов государственной власти и местного самоуправления, направленные на развитие креативных индустрий в регионах.

Награждение победителей состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Авторы проекта «История о северной идентичности» заняли второе место. Мы поздравляем команду с достойной защитой и серебряной медалью конкурса, желаем не останавливаться на достигнутом и продолжить развитие креативных индустрий региона!