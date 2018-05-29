Школьница из Мурманска готовится к суперфиналу Всероссийского конкурса «Живая классика»

29 Мая 2018 года, 13:40

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - 15 мая в детском оздоровительном лагере «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса «Живая классика». В финальном соревновании приняло участие 18 школьников со всей России в возрасте от 10 до 17 лет. В десятку финалистов, которым предстоит выступить в июне на Красной площади, вошла школьница из Мурманска - семнадцатилетняя Варвара Яковлева.

Варвара представляла на Всероссийском конкурсе Мурманскую область, обойдя в отборочных турах более 80 школьников родного региона. По регламенту конкурса участники проходят несколько этапов отбора: школьный, городской, региональный и всероссийский с суперфиналом на Красной площади – а затем победитель сможет принять участие в международном отборе.

«Всем хочется любви и юмора. Я читаю на конкурсе юморное произведение, но как - будто проживаю его каждый раз. Здесь в лагере нет жесткой конкуренции между участниками, все очень просто, легко и комфортно. А сам конкурс помогает отрабатывать навык читки. Ты читаешь, читаешь и с каждым разом все лучше и лучше. Я очень благодарна, что я сюда попала. Это прекрасно», - поделилась впечатлениями о конкурсе Варвара Яковлева.

Она также отметила поддержку вожатых и высокий профессионализм наставников, преподающих школьникам сценическую речь и актерское мастерство.

«Вожатые здесь – это люди, которые на самом деле поддерживают. Наши педагоги из «Живой классики» просто прекрасные. Они мне, можно сказать, глаза раскрыли. Я даже не думала, что я так могу читать, а, получается, смогла», - рассказала Яковлева.

Конкурс чтецов «Живая классика» является самым масштабным литературным конкурсом для школьников, проходящим ежегодно на протяжении семи лет. Конкурс проводится в партнерстве с компанией Норникель и при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Общее количество участников конкурса 2018 года составило более двух миллионов школьников из всех регионов РФ. Суперфинал состоится 6 июня в Москве на Красной площади, где школьники поборются за право представлять нашу страну на международном отборе.