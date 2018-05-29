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Главная » Образование » Студенты МАГУ написали письмо ректору
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 15:00

Студенты МАГУ написали письмо ректору


МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Студенты Мурманского арктического государственного университета направили обращение на имя ректора МАГУ Андрея Сергеева и первого проректора МАГУ Ирины Шадриной. Об этом сообщается на сайте ВУЗа.

В обращениях обучающиеся университета просят ректора не отстранять от должности преподавателей Социально-гуманитарного института. Некоторые из них не прошли конкурсный отбор на заседаниях Учёного Совета МАГУ, которые состоялись с 16 по 18 мая. Подписи под обращением поставили 107 студентов.

«Их высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе находит отклик у студентов» — написано в обращении.

На действия учащихся Социально-гуманитарного института отреагировал его директор Андрей Виноградов. Он разъяснил студентам процедуру выборов профессорско-преподавательского состава. Также официальный ответ подготовила администрация МАГУ.

«Отдельные преподаватели — претенденты на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, не прошли процедуру конкурсного отбора, поскольку не набрали необходимого количества голосов членов ученого совета Университета. Они вправе улучшить свои показатели по учебно-методической и научной работе и принять участие в конкурсах, которые будут проводиться Университетом в дальнейшем», - говорится в ответе студентам.

Также стало известно о планах на будущее не прошедшего отбор преподавателя. «Я приняла спокойно свою отставку, никого ни о чём не просила. Мне остаётся выполнить нагрузку, сдать ведомости, книги в библиотеку – и я свободна, у меня есть личные планы за пределами нашей области», - сообщила преподаватель СГИ Марина Наумлюк в своём открытом письме.

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  • Наумлюк - представитель классической школы вузовского преподавания. Марина Валентиновна даже в своем открытом письме не позволила возобладать эмоциям и очень интеллигентно описала происходящее в вузе. Какие лекции она читала, как подавала материал, как искренне переживала на экзаменах - не за оценку в зачетке, а за понимание студентом зарубежной литературы - это невозможно забыть. Что Наумлюк, что Пожидаева - столпы кафедры литературы. О качественной подготовке будущих учителей можно говорить только при условии, что такие Преподаватели останутся в университете и передадут новым поколениям хотя быть часть своих знаний.
 
 
 
 
 
 
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