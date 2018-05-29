Подведены итоги конкурса «Энергия Севера»

29 Мая 2018 года, 16:23

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - В преддверии юбилея Кольской АЭС и города Полярные Зори в информационном центре заслуженные награды получили юные победители областного конкурса детского художественного творчества «Энергия Севера».

В 2018 году областной конкурс был посвящен 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, 50-летию городского поселения город Полярные Зори и 80-летию со дня образования Мурманской области. В творческом состязании приняло участие около 400 ребят из городов Мурманской области. Дети поздравили юбиляров рисунками и поделками на темы «Два юбилея – одна судьба!» и «Славься, Мурманская область!».

Дипломы и памятные призы победителям в торжественной обстановке вручили представители Кольской АЭС и администрации города. По окончании награждения приятным подарком для ребят и их родителей стала познавательная экскурсия по информационному центру Кольской АЭС и на рыбное хозяйство, расположенное в устье отводного канала атомной станции.