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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Подведены итоги конкурса «Энергия Севера»
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 16:23

Подведены итоги конкурса «Энергия Севера»


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - В преддверии юбилея Кольской АЭС и города Полярные Зори в информационном центре заслуженные награды получили юные победители областного конкурса детского художественного творчества «Энергия Севера».

В 2018 году областной конкурс был посвящен 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, 50-летию городского поселения город Полярные Зори и 80-летию со дня образования Мурманской области. В творческом состязании приняло участие около 400 ребят из городов Мурманской области. Дети поздравили юбиляров рисунками и поделками на темы «Два юбилея – одна судьба!» и «Славься, Мурманская область!».

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Дипломы и памятные призы победителям в торжественной обстановке вручили представители Кольской АЭС и администрации города. По окончании награждения приятным подарком для ребят и их родителей стала познавательная экскурсия по информационному центру Кольской АЭС и на рыбное хозяйство, расположенное в устье отводного канала атомной станции.

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