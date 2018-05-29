Более 230 нахимовцев пройдут летнею морскую практику на Северном флоте

29 Мая 2018 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища пройдут летнюю морскую практику на базе кораблей и воинских частей Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота. Практику, которая будет проходить с по 14 июня, пройдут 231 воспитанник.

Нахимовцы пройдут стажировку в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Здесь они познакомятся с техническими характеристиками водолазного и спасательного снаряжения, выйдут в море на спасательном буксирном судне, чтобы учиться применять на практике теоретические знания морского дела.

Учащиеся также примут участие в однодневном полевом выходе на базе отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота. Программой летней практики предусмотрено проведение практических занятий по огневой и тактической подготовке, а также преодоление полосы препятствий.