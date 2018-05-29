Выпускники Мурманской области сдают ЕГЭ по математике

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
7 июня презентация на Кольском, 110 7 июня презентация на Кольском, 110
Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья» Село Ловозеро официально стало «Сердцем Заполярья»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ» МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ»
ВБРР представляет новый вклад «Летний» ВБРР представляет новый вклад «Летний»
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» и правительство Мурманской области подписали специальный инвестиционный контракт
 
 
 
 

Курсы валют 30.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,8190
-0,1384
1 USD
Доллар США
62,6420
0,3710
1 EUR
Евро
72,5269
-0,3053
10 NOK
Норвежских крон
75,8414
-0,4309
10 SEK
Шведских крон
70,2714
-0,7883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.3 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Ведущие «Орла и Решки» посетили «Русскую Лапландию»
29 Мая 2018, 16:40
Ведущие «Орла и Решки» посетили «Русскую Лапландию»
Студенты МАГУ написали письмо ректору
29 Мая 2018, 15:00
Студенты МАГУ написали письмо ректору
Пострадавшие в ДТП в Мурманске пассажиры автобуса могут получить страховую выплату
29 Мая 2018, 13:25
Пострадавшие в ДТП в Мурманске пассажиры автобуса могут получить страховую выплату
Кубок Еврохима 2018: Ковдорский «Север» стал бронзовым призёром турнира
29 Мая 2018, 13:00
Кубок Еврохима 2018: Ковдорский «Север» стал бронзовым призёром турнира
 
 
 
 

Самое читаемое

Пострадавшие в ДТП в Мурманске пассажиры автобуса могут получить страховую выплату
29 Мая 2018, 13:25
Андрей Сысоев на 32 месте в национальном рейтинге мэров за апрель-май 2018 года
29 Мая 2018, 12:00
Кубок Еврохима 2018: Ковдорский «Север» стал бронзовым призёром турнира
29 Мая 2018, 13:00
Команда МРСК Северо-Запада, за которую на хоккейном турнире ПАО «Россети» выступает представитель Колэнерго, одержала первую победу
29 Мая 2018, 14:50
Житель Заполярного получил от жены ножом в грудь
29 Мая 2018, 15:53
Студенты МАГУ написали письмо ректору
29 Мая 2018, 15:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Выпускники Мурманской области сдают ЕГЭ по математике
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 09:44

Выпускники Мурманской области сдают ЕГЭ по математике


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Мурманской области проходит единый государственный экзамен по математике базового уровня. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали в Мурманской области 2641 человек.

Для проведения ЕГЭ задействовано 30 пунктов проведения экзамена. На всех экзаменационные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов отсканируют непосредственно в пунктах проведения экзамена. Для обеспечения объективности и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн видеонаблюдение и присутствие общественных наблюдателей. Также работают подавители мобильной связи.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области написали ОГЭ по русскому языку
2.
Сегодня ночью «Рено» врезался в автовышку
3.
В Беларуси после драки «городских» и «деревенских» нашли тело мурманчанина
4.
Столкновение автомобиля и автобуса в Мурманске обошлось без жертв
5.
В Мурманской области ветрено и прохладно
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»