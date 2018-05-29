Выпускники Мурманской области сдают ЕГЭ по математике

30 Мая 2018 года, 09:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Мурманской области проходит единый государственный экзамен по математике базового уровня. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали в Мурманской области 2641 человек.

Для проведения ЕГЭ задействовано 30 пунктов проведения экзамена. На всех экзаменационные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов отсканируют непосредственно в пунктах проведения экзамена. Для обеспечения объективности и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн видеонаблюдение и присутствие общественных наблюдателей. Также работают подавители мобильной связи.