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Главная » Образование » Почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области написали ОГЭ по русскому языку
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 11:00

Почти семь тысяч девятиклассников Мурманской области написали ОГЭ по русскому языку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Девятиклассники Мурманской области написали экзамен по русскому языку. Основной государственный экзамен по русскому языку прошел без технологических сбоев, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. В экзамене приняли участие 6989 человек. Результаты будут объявлены не позднее 7 июня.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений на экзамене присутствовали общественные наблюдатели, работали специалисты Министерства образования и науки Мурманской области. Три участника не завершили выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья. Сейчас экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки.

«В предметную комиссию по русскому языку входят учителя русского языка практически со всей области. Задача, стоящая перед комиссией, – объективность результата. Работа серьезная», – отметила заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат.

Также «Би-порт» сообщал, что сегодня в Мурманской области выпускники 11-х классов пишут ЕГЭ по математике базового уровня. Экзамен сдают 2641 северян.

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