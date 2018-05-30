Кировский школьник представил проект робота-снегоочистителя и стал финалистом Всемирного конкурса

30 Мая 2018 года, 14:50

МИР/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Ученик 10-го класса «Хибинской гимназии» из Кировска Евгений Михайлов вошёл в число финалистов ежегодного Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений Intel ISEF. Престижный форум проходил в США в городе Питтсбурге в середине мая. Евгений Михайлов представил свой проект робота-снегоочистителя, направленный на оптимизацию процесса очистки пришкольной территории.

«Это очень актуальная для Кировска проблема, однако, как оказалось, предложенная Евгением оптимизация уборки снега заинтересовала представителей других государств, в частности Канады», - отметил Андрей Грецкий, председатель комитета образования, спорта и культуры администрации Кировска.

В торжественной обстановке в администрации Кировска Евгению Михайлову сегодня вручили благодарственное письмо от главы города. Первый заместитель главы администрации Кировска Василий Клиновицкий отметил важность работы участника Intel ISEF и высказал надежду на то, что Евгений продолжит заниматься научной деятельностью.

Ранее Евгений Михайлов привёз победу с молодежных соревнований науки и инновации в Китае. Проект робота-снегоуборщика был отмечен на региональном форуме научной молодежи «Шаг в будущее». В 2017 году Евгений Михайлов стал одним из пяти номинантов премии «Олимп» губернатора Мурманской области.