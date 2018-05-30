В Мурманске презентовали книгу «Маленький синий вертолет на Северном полюсе»

30 Мая 2018 года, 16:55

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ — В Центральной детской библиотеке города Мурманска состоялась презентация детской книги «Маленький синий вертолёт на Северном полюсе». Её автора - Екатерину Панфилову - поддержал заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Он из личных средств профинансировал издательство книги, около 300 экземпляров которой появятся на полках мурманских библиотек.

«Всегда очень приятно слышать о книгах, написанных мурманчанами. Это лишний раз говорит о том, что в городе еще много талантливых людей и Екатерина Панфилова одна из них. И сегодня мы передаем часть тиража книги в городскую библиотечную сеть, чтобы каждый житель мог лично в этом убедиться», – сказал Игорь Морарь.

Екатерина Панфилова автор таких детских книг, как «Ашуни: сказка с рябиновой ветки», «Кот-вертолёт», «Сказка про маленький синий вертолёт». Все иллюстрации в книге она выполняет собственноручно.

В начале мая Игорь Морарь объявил конкурс культурных проектов, реализуемых в городе Мурманске. В конкурсе могут принять участие проекты, планируемые к реализации в Мурманске летом-осенью этого года.