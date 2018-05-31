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Сари
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Главная » Образование » Спортзалы мурманских школ оснащены трещинами и подтёками
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 09:25

Спортзалы мурманских школ оснащены трещинами и подтёками


МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура выявила нарушения законодательства о физической культуре и спорте в деятельности общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования Мурманска. Проверка прошла в Первомайском округе заполярной столицы.

В частности, в аптечках первой медицинской помощи были обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности, в раздевалках для обучающихся отсутствуют мыло и полотенца. Сами спортивные залы не в полной мере соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям: на стенах имеются трещины, на потолках следы потёков.

Также было установлено, что образовательными организациями, реализующими программы в сфере физической культуры и спорта, допускаются нарушения требований об информационной открытости образовательных учреждений. На официальных сайтах размещается не вся необходимая информация. Помимо этого, установлено не соответствие локальных нормативных актов закону.

Всего по результатам проверки прокуратурой округа принесено семь протестов на незаконные локальные акты, внесено 12 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц.

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