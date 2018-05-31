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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманской области определили победителей конкурса «Мастер года»
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 14:58

В Мурманской области определили победителей конкурса «Мастер года»

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – 30 мая на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018».

Победителем регионального конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018» стала преподаватель Мурманского педагогического колледжа Ирина Новожилова. Специальным призом оргкомитета и жюри конкурса был отмечен преподаватель Мурманского индустриального колледжа Чибисов Олег Николаевич, показавший лучшие результаты среди начинающих преподавателей. Список лауреатов регионального конкурса можно посмотреть здесь

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, стал традиционным для Мурманской области и в 2018 году проводился в восьмой раз. Впервые конкурс «Мастер года» прошел в мае 2010 года. Учредителем и организатором конкурса является Министерство образования и науки Мурманской области, научно-методическое сопровождение осуществляет ГАУДПО МО «Институт развития образования».

Целью конкурса являются создание условий для творческого роста мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций, выявление и распространение наиболее эффективных практик обучения и воспитания молодых рабочих и студентов. Конкурс «Мастер года Мурманской области - 2018» проводился в заочной форме по девяти номинациям. В этом году к традиционным для региона шести конкурсным номинациям относятся «Автомеханик», «Парикмахер», «Повар, кондитер», «Сестринское дело», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование».

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