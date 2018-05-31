В Мурманской области определили победителей конкурса «Мастер года»

31 Мая 2018 года, 14:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – 30 мая на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018».

Победителем регионального конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018» стала преподаватель Мурманского педагогического колледжа Ирина Новожилова. Специальным призом оргкомитета и жюри конкурса был отмечен преподаватель Мурманского индустриального колледжа Чибисов Олег Николаевич, показавший лучшие результаты среди начинающих преподавателей. Список лауреатов регионального конкурса можно посмотреть здесь.

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, стал традиционным для Мурманской области и в 2018 году проводился в восьмой раз. Впервые конкурс «Мастер года» прошел в мае 2010 года. Учредителем и организатором конкурса является Министерство образования и науки Мурманской области, научно-методическое сопровождение осуществляет ГАУДПО МО «Институт развития образования».

Целью конкурса являются создание условий для творческого роста мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций, выявление и распространение наиболее эффективных практик обучения и воспитания молодых рабочих и студентов. Конкурс «Мастер года Мурманской области - 2018» проводился в заочной форме по девяти номинациям. В этом году к традиционным для региона шести конкурсным номинациям относятся «Автомеханик», «Парикмахер», «Повар, кондитер», «Сестринское дело», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование».