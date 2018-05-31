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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Заместитель губернатора Инна Погребняк посетила детский дом «Ровесник»
 
 
 
 
31 Мая 2018 года, 15:27

Заместитель губернатора Инна Погребняк посетила детский дом «Ровесник»


МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - 31 мая заместитель губернатора Инна Погребняк встретилась с генеральным директором благотворительного Фонда содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Еленой Кизяковой в детском доме №5. Сотрудники ГОБУ «МЦПД «Ровесник» рассказали об устройстве учреждения и провели экскурсию.

Гостей познакомили с одной из воспитанниц. «Звездочкой», как ее называют. Одиннадцатилетняя Анжелика выступает на сцене ДК им. Кирова.

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Так же вице-губернатору показали музыкальный зал и компьютерный класс. За компьютерами дети готовятся к занятиям, пишут рефераты, создают буклеты и календари.

Работники детского дома стараются всесторонне развивать воспитанников, ведется работа в патриотическом направлении. Их ключевой целью является поддержка ребят.

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