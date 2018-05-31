Заместитель губернатора Инна Погребняк посетила детский дом «Ровесник»

31 Мая 2018 года, 15:27

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - 31 мая заместитель губернатора Инна Погребняк встретилась с генеральным директором благотворительного Фонда содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Еленой Кизяковой в детском доме №5. Сотрудники ГОБУ «МЦПД «Ровесник» рассказали об устройстве учреждения и провели экскурсию.

Гостей познакомили с одной из воспитанниц. «Звездочкой», как ее называют. Одиннадцатилетняя Анжелика выступает на сцене ДК им. Кирова.

Так же вице-губернатору показали музыкальный зал и компьютерный класс. За компьютерами дети готовятся к занятиям, пишут рефераты, создают буклеты и календари.

Работники детского дома стараются всесторонне развивать воспитанников, ведется работа в патриотическом направлении. Их ключевой целью является поддержка ребят.