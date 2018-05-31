В Москве состоится выставка рукописных книг из Мурманска

31 Мая 2018 года, 17:18

МОСКВА/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – С 4 по 7 июня 2018 года в Совете Федерации Федерального собрания Российской состоится выставка детских рукописных книг из коллекции Музея рукописной книги, созданного в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

В апреле 2018 года в рамках проведения Дней Мурманской области в Совете Федерации была организована выставка детских рукописных книг. Выставка получила заслуженное внимание и была отмечена сенаторами и присутствующими гостями. При содействии члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Кусайко, была предоставлена возможность организации экспозиции детских рукописных книг в рамках выставки детского творчества в Совете Федерации, приуроченной ко Дню защиты детей.