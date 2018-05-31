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Главная » Образование » День ЕГЭ: сегодня в Мурманской области выпускники сдают математику профильного уровня
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 09:35

День ЕГЭ: сегодня в Мурманской области выпускники сдают математику профильного уровня


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года 1 июня в основной период ЕГЭ пройдет экзамен по математике профильного уровня.

С 2015 года ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня в основной период подали 1993 человека, для проведения экзамена будет задействовано 27 пунктов проведения экзаменов.

Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий, экзамен длится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный результат по математике профильного уровня составляет 27 баллов.

«Основной период ЕГЭ в Мурманской области проходит с соблюдением всех необходимых мер информационной безопасности. Во всех пунктах организовано видеонаблюдение в онлайн режиме. Контроль за процедурой проведения экзамена будут осуществлять общественные наблюдатели, в числе которых представители Российского союза молодежи, члены государственной экзаменационной комиссии, специалисты отдела по надзору и контролю в сфере образования регионального министерства», – напомнила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

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