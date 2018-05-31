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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мончегорская мультстудия «Муравьишка» отличилась на всероссийском конкурсе «Мир равных возможностей»
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 10:00

Мончегорская мультстудия «Муравьишка» отличилась на всероссийском конкурсе «Мир равных возможностей»


РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в московском Парке культуры и отдыха «Сокольники» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов IX Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». В 2018 году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, Республик Беларусь и Молдова. Самыми популярными номинациями стали: «Открытие года» (109 заявок), «Жизнь продолжается» (107 заявок) и «Вместе мы сможем больше» (71 заявка).

«Вместе с нашими участниками мы стараемся объединить людей с инвалидностью, поддерживать их и изменить мир к лучшему», – рассказал Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, председатель оргкомитета Фестиваля.

Мурманская область отличилась в номинации «Творческая мастерская». Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей представил на суд жюри творчество Мультстудии «Муравьишка». Благодаря стараниям учителей и воспитанников дома-интерната «Муравьишка» стала лауреатом конкурса.

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