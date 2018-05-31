Мончегорская мультстудия «Муравьишка» отличилась на всероссийском конкурсе «Мир равных возможностей»

01 Июня 2018 года, 10:00

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в московском Парке культуры и отдыха «Сокольники» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов IX Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». В 2018 году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, Республик Беларусь и Молдова. Самыми популярными номинациями стали: «Открытие года» (109 заявок), «Жизнь продолжается» (107 заявок) и «Вместе мы сможем больше» (71 заявка).

«Вместе с нашими участниками мы стараемся объединить людей с инвалидностью, поддерживать их и изменить мир к лучшему», – рассказал Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, председатель оргкомитета Фестиваля.

Мурманская область отличилась в номинации «Творческая мастерская». Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей представил на суд жюри творчество Мультстудии «Муравьишка». Благодаря стараниям учителей и воспитанников дома-интерната «Муравьишка» стала лауреатом конкурса.