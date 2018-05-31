Преподаватель Мурманского педагогического колледжа – победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года - 2018»

01 Июня 2018 года, 10:11

МУРМАНСК/ 1 июня – В Мурманской области подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций «Мастер года - 2018». Конкурс проводился по инициативе Министерства образования и науки Мурманской области, научно-методическое сопровождение конкурса осуществлял Институт развития образования. Цель конкурса - совершенствование педагогического мастерства и творчества, повышение престижа профессии, выявление наиболее эффективных практик обучения и воспитания молодых рабочих и студентов, распространение передового педагогического опыта преподавателей дисциплин профессионального цикла профессиональных образовательных организаций. В этом году к традиционным для региона конкурсным номинациям добавились три новых, в числе которых - «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование».

К участию в конкурсе были приглашены мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин профессионального цикла профессиональных образовательных организаций. В число конкурсантов вошли и преподаватели Мурманского педагогического колледжа.

Конкурс «Мастер года - 2018» включал выполнение трёх заданий. Участники должны были представить методическое портфолио на интернет-ресурсе, где можно познакомиться с участником и публикуемыми методическими материалами, мультимедийную презентацию профессиональных достижений и видеоролик учебного занятия и самоанализа. Победители в номинациях по профессиям определялись по наибольшему количеству набранных баллов в каждом задании.

В результате конкурса лучшими в своих номинациях признаны преподаватели педагогического колледжа. В номинации 44.02.01 «Дошкольное образование» лауреатом стала Наталья Ищенко, лауреатом в номинации 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - Ирина Новожилова.

Решением жюри победителем регионального конкурса «Мастер года - 2018» стала Ирина Новожилова, набравшая среди всех участников наибольшее количество баллов по итогам выполненных заданий!

Победитель и лауреаты конкурса представят Мурманскую область на IV межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года – 2018», который состоится в октябре 2018 года.