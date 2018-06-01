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Сегодня в Центре профессиональной подготовки регионального УМВД студентов учили определять людей, которые могут представлять опасность
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Передвижная библиотека провела для детсадовцев праздник «Вместе весело играть»
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 17:50

Передвижная библиотека провела для детсадовцев праздник «Вместе весело играть»


МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня передвижная детская библиотека побывала в детском саду №55 в Мурманске. Для всех воспитанников сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели весёлый летний праздник, посвящённый Дню защиты детей «Вместе весело играть».

В программе мероприятия были конкурс «Веселые капитошки», игра-превращение в книжки: «Угадай кто?», танец «Какого цвета лето», эстафета «Варим суп» и многое другое. В заключение праздника ребята танцевали с разноцветными ладошками.

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