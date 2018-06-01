Передвижная библиотека провела для детсадовцев праздник «Вместе весело играть»

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня передвижная детская библиотека побывала в детском саду №55 в Мурманске. Для всех воспитанников сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели весёлый летний праздник, посвящённый Дню защиты детей «Вместе весело играть».
В программе мероприятия были конкурс «Веселые капитошки», игра-превращение в книжки: «Угадай кто?», танец «Какого цвета лето», эстафета «Варим суп» и многое другое. В заключение праздника ребята танцевали с разноцветными ладошками.