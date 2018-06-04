Более семи тысяч девятиклассников пишут сегодня экзамен по математике

05 Июня 2018 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 5 июня, 7263 девятиклассникам предстоит сдать экзамен по математике. Экзамены проходят на 52 пунктах проведения экзаменов по всей Мурманской области.

Работа по математике состоит из 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в первой – четырнадцать заданий; во второй – три. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в первой части – шесть заданий; во второй – три.

«По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Количество заданий и максимальный первичный балл оставлены без изменений», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.