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Жизнь в Мурманске


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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Более семи тысяч девятиклассников пишут сегодня экзамен по математике
 
 
 
 
05 Июня 2018 года, 11:40

Более семи тысяч девятиклассников пишут сегодня экзамен по математике


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 5 июня, 7263 девятиклассникам предстоит сдать экзамен по математике. Экзамены проходят на 52 пунктах проведения экзаменов по всей Мурманской области.

Работа по математике состоит из 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в первой – четырнадцать заданий; во второй – три. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в первой части – шесть заданий; во второй – три.

«По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Количество заданий и максимальный первичный балл оставлены без изменений», – напомнила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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