В Мурманске обсудят потенциал северного дизайна

05 Июня 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Продолжается выставка «Арктический дизайн и туризм», организованная факультетом искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета в рамках стратегического проекта «Креативный город — территория развития» на базе арт-галереи «Отпечаток» (Мурманск, пр. Ленина, 57).

14 июня все желающие смогут посетить галерею, где в 14:30 пройдёт круглый стол «Потенциал северного дизайна в Мурманской области», на котором будет представлена презентация дизайн-проектов, отражающих северную идентичность нашего региона. Проекты направлены на развитие региона и формирование комфортной среды проживания человека на севере.

В рамках мероприятия планируется подписание меморандума о создании кластера северного дизайна Мурманской области между МАГУ, Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и НМК «ФОРМАП».

Целями соглашения являются формирование стилей, отражающих принадлежность к истории, культуре, быту и другим традициям Мурманской области; повышение конкурентоспособности дизайн-продукции и технологий участников кластера, а также ост финансовой устойчивости и рентабельности предприятий малого и среднего бизнеса дизайнерской отрасли.

В мероприятии может принять участие каждый, вход свободный.