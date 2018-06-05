Более 3,3 тысяч выпускников сдают сегодня ЕГЭ по русскому языку

06 Июня 2018 года, 09:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — Сегодня в школах Мурманской области проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Его сдают 3311 выпускников.

Для проведения ЕГЭ задействован 31 пункт проведения экзаменов. Во всех пунктах контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена там же будут сканироваться бланки ответов. В аудиториях, где проводится экзамен, ведётся видеонаблюдение, а также присутствуют общественные наблюдатели.

«Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата об окончании школы. На протяжении всего периода проведения ЕГЭ наши выпускники показывают очень хорошие результаты по русскому языку. Желаю ребятам уверенности в своих силах», – сказала региональный министр образования и науки Наталия Карпенко.