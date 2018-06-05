Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

06 Июня 2018 года, 11:30

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — В Госдуму внесён законопроект об отмене военных кафедр в вузах. С соответствующей инициативой выступило правительство Российской Федерации. Вместо военных кафедр предлагается создавать единые учебные центры.

В пояснительной записки отмечается, что нововведение позволит эффективнее использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику. В тоже время увеличение числа студентов военных специальностей не ожидается.

Правительство одобрило законопроект на заседании 30 мая.

Как ранее сообщал «Би-порт», в феврале военная кафедра открылась в Мурманском государственном техническом университете. Указ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.