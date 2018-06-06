Мурманский индустриальный колледж приглашает на встречи и мастер-классы по профессиям

06 Июня 2018 года, 14:41

С 08 по 14 июня 2018г в Мурманском индустриальном колледже будут проходить встречи и мастер-классы по профессиям/специальностям для абитуриентов, подавших заявление на обучение в колледже в 2018/2019 учебном году, и обучающихся общеобразовательных школ г.Мурманска и Мурманской области.

На этих встречах вы подробнее узнаете о выбранных вами профессиях, встретитесь с мастерами и педагогическими работниками, познакомитесь с материально–технической базой колледжа (кабинетами, мастерскими, лабораториями), пообщаетесь с учащимися колледжа.

Начало встреч в указанные даты с 12.00.