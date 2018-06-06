На базе МАГУ открывается Молодежный центр предпринимательства

06 Июня 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - 8 июня в Мурманском арктическом государственном университете состоится торжественное открытие Молодежного центра технологического и социального предпринимательства (МЦП).

Созданный на базе опорного вуза Центр призван помочь изобретателям и начинающим технологическим предпринимателям внедрить проект в производство, а социальные проекты вывести на окупаемость за счет применения предпринимательских навыков. Для этого в корпусе университета выделяется отдельное помещение, в котором организованы мини-офисы, рабочая зона, конференц-холл, бытовой блок (кухня, санузлы).

Задача МЦП – оказать студенческим и молодежным командам образовательные и консалтинговые услуги по превращению идей в технологические разработки, бизнес-проекты, регистрации компании. Работа по развитию МЦП ведется вузом совместно с Мурманским региональным инновационным бизнес-инкубатором и Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.