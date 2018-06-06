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Максим Шишаев:

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » На строительство детских садов в Заполярье планируют выделить 277 миллионов рублей
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 17:34

На строительство детских садов в Заполярье планируют выделить 277 миллионов рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Чтобы обеспечить маленьким северянам в возрасте до трёх лет дошкольное образование, Кольское Заполярье нуждается в строительстве трёх новых детских садов на 225 мест. Речь идет о строительстве детских садов на 75 мест в Североморске, Полярном и Печенге. На эти цели в 2018-2019 годах Мурманской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 142 млн рублей.

Кроме того, в региональном бюджете на строительство детских садов будут предоставлены деньги в размере 101,9 млн рублей. Объем софинансирования за счёт средств местного бюджета составит 33,5 млн рублей. Таким образом, всего в 2018-2019 годах на строительство трех детских садов будет направлено 277,3 млн рублей.

В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а также изыскательские работы по привязке проекта к местности. Строительство детских садов начнётся осенью. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году. Планируется, что они завершатся в декабре. В результате строительства детских садов доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет в Мурманской области достигнет 100%.

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