На строительство детских садов в Заполярье планируют выделить 277 миллионов рублей

06 Июня 2018 года, 17:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Чтобы обеспечить маленьким северянам в возрасте до трёх лет дошкольное образование, Кольское Заполярье нуждается в строительстве трёх новых детских садов на 225 мест. Речь идет о строительстве детских садов на 75 мест в Североморске, Полярном и Печенге. На эти цели в 2018-2019 годах Мурманской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 142 млн рублей.

Кроме того, в региональном бюджете на строительство детских садов будут предоставлены деньги в размере 101,9 млн рублей. Объем софинансирования за счёт средств местного бюджета составит 33,5 млн рублей. Таким образом, всего в 2018-2019 годах на строительство трех детских садов будет направлено 277,3 млн рублей.

В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а также изыскательские работы по привязке проекта к местности. Строительство детских садов начнётся осенью. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году. Планируется, что они завершатся в декабре. В результате строительства детских садов доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет в Мурманской области достигнет 100%.