В очередном детском саду Мурманска завершается замена окон

07 Июня 2018 года, 15:25

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске продолжается реализация городского проекта «Теплое окно». В этом году новые оконные блоки установят в 14 детских садах.

«Идет плановая работа, мы все вместе готовимся к новому учебному году, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – У нас большое количество объектов, и сжатые сроки – всего три месяца. Все идет согласно графику, поэтому 1 сентября мы встретим наших воспитанников во всех образовательных учреждениях».

В детском саду №97 (ул. Полярные Зори, 43/2) замена окон практически завершена. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению межпанельных швов, планируется ремонт лестничного пролета и пола в раздевалке. На первом этаже заведения появятся новые современные двери.

«Этот садик очень уютный, даже несмотря на то, что сейчас тут нет детей, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Знаю, что с ребятишками работает высокопрофессиональный коллектив педагогов, который использует самые современные инновационные технологии. Детский сад – призер и победитель различных областных и федеральных конкурсов».