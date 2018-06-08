08 Июня 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - На базе МАГУ открылся Молодежный центр технологического и социального предпринимательства. В Мурманске много талантливых креативных и творческих студентов, которые открыты к развитию и готовы мыслить инновационно, воплощая в жизнь совершенно фантастические идеи. Ректор МАГУ Андрей Сергеев отметил в своей речи, что готов предоставить возможность студентам работать над своими проектами на базе университета даже в вечернее время, если это потребуется.

Сейчас у молодежи безграничные возможности для собственного развития, для реализации которых им необходимо лишь желание. Администрация города и области, в свою очередь, делает всё возможное для того, чтобы обеспечить нынешнее поколение почвой для развития и дальнейшего продвижения.

«Скоро власть перейдёт в Ваши руки, и она будет такой, какой мы вместе её сейчас создадим», - отметила вице-губернатор Инна Погребняк.

Одним из главных студенческих проектов, представленных на открытии Молодёжного центра стал «Информационное взаимодействие с использованием технологии блокчейн» от студентки 4 курса, направления бизнес-информатики Дарьи Лапиной. Девушка рассказала о том, как её разработка схемы документаооборота поможет обеспечить надёжность переносимых данных, их достоверность и защищённость при переносе.