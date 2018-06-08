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На «Прямой линии» с Владимиром Путиным поговорили о ситуации Дарьи Стариковой и борьбе с раком
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » На базе МАГУ открылся Молодежный центр технологического и социального предпринимательства
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 17:10

На базе МАГУ открылся Молодежный центр технологического и социального предпринимательства


МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - На базе МАГУ открылся Молодежный центр технологического и социального предпринимательства. В Мурманске много талантливых креативных и творческих студентов, которые открыты к развитию и готовы мыслить инновационно, воплощая в жизнь совершенно фантастические идеи. Ректор МАГУ Андрей Сергеев отметил в своей речи, что готов предоставить возможность студентам работать над своими проектами на базе университета даже в вечернее время, если это потребуется.

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Сейчас у молодежи безграничные возможности для собственного развития, для реализации которых им необходимо лишь желание. Администрация города и области, в свою очередь, делает всё возможное для того, чтобы обеспечить нынешнее поколение почвой для развития и дальнейшего продвижения.

«Скоро власть перейдёт в Ваши руки, и она будет такой, какой мы вместе её сейчас создадим», - отметила вице-губернатор Инна Погребняк.

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Одним из главных студенческих проектов, представленных на открытии Молодёжного центра стал «Информационное взаимодействие с использованием технологии блокчейн» от студентки 4 курса, направления бизнес-информатики Дарьи Лапиной. Девушка рассказала о том, как её разработка схемы документаооборота поможет обеспечить надёжность переносимых данных, их достоверность и защищённость при переносе.

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