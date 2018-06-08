Депутаты посетили один из детских лагерей Мурманска

08 Июня 2018 года, 17:55

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили один из детских оздоровительных лагерей столицы Заполярья. В городском оздоровительном лагере, который расположен в школе №22 города Мурманска, отдыхают 150 детей и подростков. Особое внимание уделяется питанию детей. В ежедневный рацион в обязательном порядке включены сезонные фрукты и овощи.

«Меню сбалансировано, самое главное, ребята получают много витаминов – то, чего обычно так не хватает нашим северным детям. Например, сегодня мы видим на столах киви и клубнику, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Организация детского отдыха при школах сложилась в целую систему, поэтому из года в год мы наблюдаем в оздоровительных лагерях чистоту и порядок. Дети организованы, условия для них созданы великолепные. Занятия проходят не только в классах – много выездных мероприятий. Очень важно, что родительская плата в этом году остается на уровне прошлых лет и составляет 1050 рублей».

В течение первой июньской смены, которая продлится 21 день, в городских оздоровительных учреждениях отдохнут и оздоровятся 930 юных мурманчан. За все лето школьные лагеря будут организованы на базе 10 образовательных учреждений.