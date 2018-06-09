ЕГЭ за 15 минут: сегодня выпускники сдают устный экзамен по иностранному языку

09 Июня 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Согласно расписанию проведения ЕГЭ, сегодня проходит устная часть экзамена по иностранным языкам. В Мурманской области в экзамене планируют принять участие 405 участников на 20 пунктах проведения экзаменов. На всех пунктах будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение.

Устная часть контрольных измерительных материалов ЕГЭ по английскому языку включает в себя четыре задания. Перове задание – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Во втором задании предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять вопросов на основе ключевых слов. В задании номер три предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана. В четвёртом ставится задача сравнить две фотографии на основе предложенного плана. Время на подготовку каждого задания – 1,5 минуты.

«Раздел «Говорение» введен в ЕГЭ по иностранному языку с 2015 года. Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. 18 мая проведена апробация технологии проведения устной части ЕГЭ по английскому языку. Апробация прошла с участием выпускников. Никаких сбоев и проблем на пунктах не было», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по иностранному языку за обе части составляет 22 балла.