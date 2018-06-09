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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » ЕГЭ за 15 минут: сегодня выпускники сдают устный экзамен по иностранному языку
 
 
 
 
09 Июня 2018 года, 10:00

ЕГЭ за 15 минут: сегодня выпускники сдают устный экзамен по иностранному языку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Согласно расписанию проведения ЕГЭ, сегодня проходит устная часть экзамена по иностранным языкам. В Мурманской области в экзамене планируют принять участие 405 участников на 20 пунктах проведения экзаменов. На всех пунктах будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение.

Устная часть контрольных измерительных материалов ЕГЭ по английскому языку включает в себя четыре задания. Перове задание – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Во втором задании предлагается ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять вопросов на основе ключевых слов. В задании номер три предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана. В четвёртом ставится задача сравнить две фотографии на основе предложенного плана. Время на подготовку каждого задания – 1,5 минуты.

«Раздел «Говорение» введен в ЕГЭ по иностранному языку с 2015 года. Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. 18 мая проведена апробация технологии проведения устной части ЕГЭ по английскому языку. Апробация прошла с участием выпускников. Никаких сбоев и проблем на пунктах не было», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по иностранному языку за обе части составляет 22 балла.

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