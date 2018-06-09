Практические занятия на реальном производстве

09 Июня 2018 года, 11:01

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Студенты техуниверситета побывали в Мурманском морском торговом порту, где познакомились с деятельностью лаборатории неразрушающего контроля и качества. Неразрушающий контроль является важным элементом безопасной эксплуатации инженерных систем и оборудования, в том числе использующегося на морских и портовых объектах.

В задачи сразу несколько структурных подразделений Мурманского морского торгового порта входит регулярное техническое обслуживание и ремонт портальных кранов, сложнейших гидравлических перегружателей и погрузчиков. Многие конструктивные детали ремонтируются с использованием сварочного оборудования. Определить качество сварных швов и гарантировать безопасность использования отремонтированных многотонных машин и механизмов – это основная задача лаборатории неразрушающего контроля и качества ПАО «ММТП», которая оснащена самыми современными диагностическими приборами и имеет соответствующую аккредитацию.

Руководитель лаборатории Владимир Веселов и главный сварщик Мурманского морского торгового порта Виктор Реутов продемонстрировали студентам виды неразрушающего контроля, провели беседу о важности проведения комплекса работ по техническому диагностированию сварных конструкций.

В Мурманском морском торговом порту в последние годы реализуется масштабная программа опережающей подготовки высококвалифицированного персонала: ведутся занятия в профильном транспортно-логистическом классе на базе гимназии № 8, налажено взаимодействие с опорным вузом – Мурманским арктическим государственным университетом.

Помощь портовиков в проведении практических занятий для студентов, обучающихся в техническом вузе по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» - это еще один элемент качественной подготовки инженерных кадров для важнейшей в Мурманской области портовой отрасли.