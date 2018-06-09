В мурманском «Кванториуме» завершилась первая смена летних инженерных каникул

12 Июня 2018 года, 16:43

МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – В детском технопарке «Кванториум-51» завершилась первая смена летних инженерных каникул для школьников Мурманской области.

Третий раз детский технопарк встречает юных исследователей Кольского Заполярья на инженерных каникулах. Здесь они активно участвуют в проектной деятельности под руководством опытных наставников, знакомятся с современными трендами и проблемами развития научно-инженерных отраслей, работой современного оборудования, осваивают базовые принципы тайм-менеджмента, навыки публичных выступлений, презентаций.

Первая смена летних инженерных каникул прошла в форме тематической игры под названием «Секретное агентство». Программа опиралась на несколько образовательных направлений – квантумов – «Биоквантум», «IT-квантум» и «Робоквантум».

В течение пяти дней ребята трудились над разработкой собственных проектов, а в последний - представили их на итоговой выставке-презентации. В числе работ – «роботы-шпионы», оснащенные системами слежения, «шпионская банка» - устройство с датчиком расстояния по типу эхолота и системой звукового оповещения, которым управляет микроконтроллер Arduinо.

Кроме того, на «Биоквантуме» юные исследователи научились анализировать следы биологического материала. Ребята освоили сложнейшие методы анализа ДНК: метод выделения ДНК, методы спектрофотометрии, электрофореза, полимеразной цепной реакции.

Вторая летняя смена инженерных каникул начала свою работу 11 июня.