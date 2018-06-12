Мурманские дети совершают виртуальное путешествие «Рождён в России»

13 Июня 2018 года, 11:30

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходит интерактивная викторина «Рождён в России». Мероприятие проводится для учащихся первых и вторых классов, посещающих оздоровительный лагерь в «Средней общеобразовательной школе №43». Маленьким северянам предлагают совершить виртуальное путешествие по родной стране от Калининграда до Владивостока.

Дети узнают об официальных и неофициальных символах государства, достопримечательностях, памятниках, необычных местах. Также юные мурманчане познакомятся с родной культурой, традициями народов, получат представление о том, что такое Золотое и Серебряное кольца России. В ходе виртуального путешествия детям расскажут интересные факты о городах и часовых поясах, познакомятся с первым официальным Интернет-ресурсом для юных граждан Российской Федерации.