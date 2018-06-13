В Корзуново для детей провели занятие «Романтики, смолите ваши мачты»

13 Июня 2018 года, 14:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Для детей, отдыхающих в летнем лагере при школе посёлка Корзуново, сотрудники отдела обслуживания младших школьников провели литературно-игровое мероприятие «Романтики, смолите ваши мачты». Встреча была посвящена Дню мореплавателя, который отмечается 25 июня путешественниками и мореходами, всеми теми, для кого море – это любовь на всю жизнь.

Юные читатели слушали рассказы о Фёдоре Конюхове, Юрии Сенкевиче, Туре Хейердале. Выяснили, кто придумал ледокол и для чего он нужен. Узнали, правда ли, что можно переплыть океан на корабле из папируса или камыша. Дети учились завязывать морские узлы, расшифровывать сигналы морской флажковой азбуки, разгадывать морские кроссворды и ребусы. Узнали, почему скатерть на столе должна быть мокрая и откуда взялся обычай носить серьгу в правом ухе.