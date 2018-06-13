Мурманские гимназисты получили диплом Международного конкурса «Идеи Д.С. Лихачёва и современность»

13 Июня 2018 года, 14:17

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Ученики мурманских гимназий получили диплом Международного конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и современность». Ежегодно в этом мероприятии принимают участие сотни школьников, представляющих более 52 регионов России и страны СНГ. В конкурсе отличились ученица гимназии №6 Алиса Аспер, ученица школы №36 Анастасия Горбунова, ученицы гимназии №10 Яна Шавенёва и Анастасия Оленева и ученик гимназии №2 Яков Тененбаум.

Конкурс ежегодно проводит Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. По условиям состязания конкурсанты развивали конкретное положение из научного и общественно-политического наследия академика Дмитрия Лихачёва, сформулированное в одной из его цитат. В этом учебном году на конкурс поступило свыше 300 докладов из России, Республики Беларусь, республик Казахстана и Таджикистана.

Жюри, в составе которого писатель Альберт Лиханов, высоко оценило работу конкурсантов и присвоило им звание дипломантов. Дипломы были направлены Университетом Губернатору Мурманской области с просьбой вручить его на торжественных мероприятиях, посвящённых чествованию выпускников общеобразовательных школ, а также поблагодарить родителей конкурсантов.