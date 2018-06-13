Потенциал северного дизайна обсудят в Мурманске

14 Июня 2018 года, 10:03

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Выставка «Арктический дизайн и туризм», организованная факультетом искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета продолжает работу на базе арт-галереи «Отпечаток». Выставка проходит в рамках стратегического проекта «Креативный город — территория развития».

14 июня в 14:30 в галерее состоится круглый стол «Потенциал северного дизайна в Мурманской области», на котором будет представлена презентация дизайн-проектов, отражающих северную идентичность нашего региона. Проекты направлены на развитие региона и формирование комфортной среды проживания человека на севере.

В мероприятии может принять участие каждый, вход свободный.