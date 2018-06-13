Потенциал северного дизайна обсудят в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018 В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР
Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Один день на новом месте. Студенты из Мончегорска побывали на ТВ21
 
 
 
 

Курсы валют 14.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,1531
0,5136
1 USD
Доллар США
63,1164
0,7733
1 EUR
Евро
74,1365
0,7711
10 NOK
Норвежских крон
78,4883
1,1031
10 SEK
Шведских крон
73,0480
1,4559
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

10°
1.6 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске начались гидравлические испытания и опрессовки
14 Июня 2018, 09:15
В Мурманске начались гидравлические испытания и опрессовки
В Госдуму внесут законопроект о повышении пенсионного возраста
13 Июня 2018, 15:40
В Госдуму внесут законопроект о повышении пенсионного возраста
Волонтёры против пустыни: борьба с кузоменскими песками
13 Июня 2018, 14:40
Волонтёры против пустыни: борьба с кузоменскими песками
По факту падения девочки из окна в Апатитах проводится проверка
13 Июня 2018, 13:45
По факту падения девочки из окна в Апатитах проводится проверка
 
 
 
 

Самое читаемое

Проводить проверку предпринимателей можно только с разрешения прокуратуры
13 Июня 2018, 11:49
Скончался бывший министр экономического развития Мурманской области Виктор Горбунов
13 Июня 2018, 20:37
Кипрские заметки. Часть II
13 Июня 2018, 13:00
Пьяный водитель в Мурманске подложил взятку под коврик в полицейском автомобиле
13 Июня 2018, 18:50
Волонтёры против пустыни: борьба с кузоменскими песками
13 Июня 2018, 14:40
Северный флот готовится к масштабному сбор-походу
13 Июня 2018, 15:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Потенциал северного дизайна обсудят в Мурманске
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 10:03

Потенциал северного дизайна обсудят в Мурманске


МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Выставка «Арктический дизайн и туризм», организованная факультетом искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета продолжает работу на базе арт-галереи «Отпечаток». Выставка проходит в рамках стратегического проекта «Креативный город — территория развития».

14 июня в 14:30 в галерее состоится круглый стол «Потенциал северного дизайна в Мурманской области», на котором будет представлена презентация дизайн-проектов, отражающих северную идентичность нашего региона. Проекты направлены на развитие региона и формирование комфортной среды проживания человека на севере.

В мероприятии может принять участие каждый, вход свободный.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»