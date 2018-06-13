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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Сергей Агарков:

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Главная » Образование » Стали известны первые результаты ЕГЭ 2018
 
 
 
 
14 Июня 2018 года, 11:04

Стали известны первые результаты ЕГЭ 2018


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманская государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ 2018 по географии, информатике и математике базового уровня основного периода.

Экзамен по географии сдавали 69 человек, информатику написали 557 участников, и 2,5 тысячи выпускников сдавали математику базового уровня.

За последние пару лет, экзамен по информатике пользуется большой популярностью среди сдающих. Средний балл на ЕГЭ по этому предмету располагается около отметки со значением 80. В этом году мурманчанин из первой гимназии Артём Крылов набрал 100 баллов.

Также, повысился и средний балл результатов ЕГЭ по географии. Он вырос на целых 6,15 балла, а доля работ, не прошедших минимальный проходной порог, уменьшилась на 4%. В этом году выпускник ковдорской школы №1 Владислав Косабука получил 100 баллов.

Экзамен по математике базового уровня оценивается по пятибальной шкале и даёт право выпускнику получить аттестат, а также подать документы на то направление в ВУЗе, для которого математика отсутсвует в качестве вступительного испытания.

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