Почти полторы тысячи выпускников сегодня написали ЕГЭ по обществознанию

14 Июня 2018 года, 16:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня прошёл один из самых массовых экзаменов по выбору – обществознание. Этот предмет необходим для поступления в вузы на все гуманитарные специальности. Его в Мурманской области выбрали 1475 человек.

Был задействован 21 пункт проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ печать контрольных измерительных материалов проходила в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ. Продолжительность экзамена по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть первая содержала 20 заданий с кратким ответом. Часть вторая содержала девять заданий с развёрнутым ответом. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию – 42 балла.

«На итоговых испытаниях создаются максимально объективные условия для всех выпускников. Во всех ППЭ работает система онлайн-видеонаблюдения, которая позволяет вести мониторинг экзаменов в режиме реального времени. Работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.