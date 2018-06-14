Мурманские ученики и студенты отличились в конкурсе «Я – гражданин России!»

14 Июня 2018 года, 19:21

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В завершившимся конкурсе «Я – гражданин России!» приняли участие 2433 школьника и студента Мурманской области. Региональная комиссия отобрала 20 лучших работ в разных возрастных категориях и направила их в адрес окружной экспертной комиссии. По итогам работы комиссии определены победители в каждой возрастной группе по субъектам Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу.

В Мурманской области ими стали обучающийся школы №2 в ЗАТО Александровск Руслан Кузнецов, студент Оленегорского горнопромышленного колледжа Владимир Орлянский, ученица гимназии №5 Алевтина Седунова, а также выпускник гимназии №6 Владимир Зима, который вместе с педагогом награждены поездкой на праздник выпускников «Алые паруса», традиционно проходящий в Петербурге.

Авторы остальных работ и их педагоги получат приглашение в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в сентябре 2018 года. Впервые это творческое состязание среди школьников организовано в 2017 году. Его идея родилась в Петербурге и распространилась по всем регионам Северо-Запада.