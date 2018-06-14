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Главная » Образование » В детских лагерях Мурманской области проводятся тренировки по эвакуации
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 09:23

В детских лагерях Мурманской области проводятся тренировки по эвакуации


МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области стартовала первая смена в летних оздоровительных лагерях для детей. В связи с чем сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы территориального органа МЧС России проводятся на территориях отдыха плановые профилактические проверки пожарной безопасности и тренировки по эвакуации для обслуживающего персонала.

Для большего привлечения внимания школьников, пребывающих на территории лагерей во время летних каникул, сотрудниками спецслужб была предоставлена возможность детям добровольно вступить в ряды помощников огнеборцев.

Противопожарные учения и инструктажи в детских лагерях Мурманской области проводились ещё до начала отпускного сезона, но, с прибытием школьников на первую смену, представители пожарной охраны стали ещё чаще навещать места отдыха юных северян.

Предупреждение пожаров и обучение персонала лагерей действиям по эвакуации в случае возникновения возгорания, является неотъемлемой частью работы спасателей, которые в свою очередь, заинтересованы не в ликвидации воспламенения, а в его преждевременном предотвращении.

Представители надзорной деятельности города Ковдор и Полярные Зори сообщают о том, что в тренировке по эвакуации приняли участие 172 отдыхающих детского лагеря, а также 13 педагогов. Важно отметить, что с поставленными задачами воспитанники и персонал справились успешно, время полной эвакуации людей из здания соответствовало нормированным требованиям.

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