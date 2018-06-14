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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 09:57

Утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня


РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области утверждены результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Официальный день ознакомления с результатами – 14 июня.

Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2018 году не менялся. Доля высокобалльных результатов в этом году увеличилась на 1,8%, число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 2,8%.

«Результаты по профильной математике подтверждают, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: доля высокобалльных работ увеличивается. Это говорит об успешности и конкурентоспособности наших выпускников при поступлении в вузы», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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