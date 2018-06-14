Утверждены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня

15 Июня 2018 года, 09:57

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области утверждены результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Официальный день ознакомления с результатами – 14 июня.

Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2018 году не менялся. Доля высокобалльных результатов в этом году увеличилась на 1,8%, число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 2,8%.

«Результаты по профильной математике подтверждают, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: доля высокобалльных работ увеличивается. Это говорит об успешности и конкурентоспособности наших выпускников при поступлении в вузы», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.