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Жизнь в Мурманске


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Главная » Образование » Мурманского школьника не допустили к экзамену из-за «долга» по русскому языку
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 15:33

Мурманского школьника не допустили к экзамену из-за «долга» по русскому языку


МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского округа провела проверку по обращению законного представителя ребёнка, обучающегося в одной из школ Мурманска. Педагогический совет решил из-за академической задолженности по «Русскому языку» не допустить девятиклассника к экзаменам. Текущая успеваемость ученика в период учебного года была неудовлетворительная.

Законных представителей несовершеннолетнего не уведомили в письменной форме об отметках ребенка, полученных в ходе промежуточной аттестации. Родителей также не поставили в известность о недопущении подростка к сдаче государственной (итоговой) аттестации. Ученик не был поставлен на внутришкольный учёт, в связи с чем, индивидуальная работа с подростком не проводилась. Также установлено, что образовательная программа по русскому языку, не была реализована в образовательном учреждении в полном объеме.

Прокуратурой округа возбуждено в отношении школы дело об административном правонарушении. Ответственность за него предусмотрена статьёй «Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации». Постановление направлено для рассмотрения мировому судье Октябрьского административного округа Мурманска.

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