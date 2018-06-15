Учебный корабль «Перекоп» пройдёт Северным морским путём

15 Июня 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Свыше 200 курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) возвратились из Владивостока в Санкт-Петербург после завершения двухмесячного похода на учебном корабле «Перекоп» из Севастополя во Владивосток. Учебный корабль за два месяца прошёл в общей сложности 14475 миль. Старшим похода на учебном корабле «Перекоп» и руководителем практики курсантов на протяжении этого этапа похода являлся начальник ВМИ контр-адмирал Владимир Соколов.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поручил руководству ВУНЦ ВМФ проанализировать итоги этапа похода учебного корабля «Перекоп» из Севастополя во Владивосток и распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в последующей работе по организации морской практики курсантов и в ходе учебного процесса. Главком ВМФ поставил задачу обратить особое внимание на подготовку к следующему этапу похода учебного корабля «Перекоп» из Владивостока в Мурманск, а затем в Кронштадт.

«Поход является уникальным по протяженности, широтам, морским особенностям районов. Впервые курсанты и экипаж учебного корабля «Перекоп» пройдут Северным Морским путем и получат уникальный практический опыт. Необходимо тщательно подготовить корабль, его материально-техническую часть к плаванию в арктических широтах и особо отнестись к подготовке курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова к предстоящему походу, который начнётся в первой декаде августа, когда корабль выйдет из главной базы Тихоокеанского флота – города Владивостока», – сказал адмирал Владимир Королёв.