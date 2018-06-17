Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже

18 Июня 2018 года, 11:30

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже началась приёмная кампания.

Документы на обучение принимаются по шести специальностям:

«Преподавание в начальных классах»,

«Дошкольное образование»,

«Специальное дошкольное образование»,

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»,

«Туризм», а также на новую специальность,

«Педагогика дополнительного образования» (новая специальность)

На очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 195 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 65.

Напомним, приём на обучение в колледже осуществляется по среднему баллу аттестата.

Подробная информация размещена на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту», а также её можно получить в приёмной комиссии в Мурманске лично или по телефону. Здесь ответят на все интересующие вопросы и проконсультируют, как подготовить необходимый пакет документов.

Адрес приемной комиссии в Мурманске: ул. Володарского, д.5.

Режим работы в будние дни с 09.00 до 16.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Выходной – воскресенье. Телефон: (8152) 42-01-78.

Прием документов будет осуществляться по 15 августа.