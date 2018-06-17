Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский областной драмтеатр закроет сезон спектаклем «Эти свободные бабочки» Мурманский областной драмтеатр закроет сезон спектаклем «Эти свободные бабочки»
В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018 В России стартует Чемпионат Мира по футболу 2018
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Обновленный бассейн для самых маленьких мурманчан. В городском спортивном комплексе «Авангард» вовсю идет ремонт
 
 
 
 

Курсы валют 16.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,1455
-0,4940
1 USD
Доллар США
62,6851
0,3420
1 EUR
Евро
72,5329
-0,8325
10 NOK
Норвежских крон
77,1082
-0,2770
10 SEK
Шведских крон
71,5747
-0,0174
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

21°
5.9 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Военные на год передали мост в Шонгуе в пользование жителям
18 Июня 2018, 11:17
Военные на год передали мост в Шонгуе в пользование жителям
18 июня – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны
18 Июня 2018, 10:54
18 июня – День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны
На здании Мурманского художественного музея запустят часы
18 Июня 2018, 10:32
На здании Мурманского художественного музея запустят часы
Жителей Мурманской области могут частично освободить от налогов
17 Июня 2018, 15:25
Жителей Мурманской области могут частично освободить от налогов
 
 
 
 

Самое читаемое

На дороге к мурманскому аэропорту завелся медведь-лакомка
17 Июня 2018, 12:18
Жителей Мурманской области могут частично освободить от налогов
17 Июня 2018, 15:25
Мурманчане жалуются на мусорный «сервис»
17 Июня 2018, 14:30
В Кольском районе отметили праздник молока
17 Июня 2018, 13:19
В деревне на границе Норвегии и России произошел крупный пожар
17 Июня 2018, 16:20
Рядом с Североморском тушили масштабный лесной пожар
17 Июня 2018, 18:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 11:30

Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже


МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже началась приёмная кампания.

Документы на обучение принимаются по шести специальностям:

«Преподавание в начальных классах»,

«Дошкольное образование»,

«Специальное дошкольное образование»,

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»,

«Туризм», а также на новую специальность,

«Педагогика дополнительного образования» (новая специальность)

На очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 195 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 65.

Напомним, приём на обучение в колледже осуществляется по среднему баллу аттестата.

Подробная информация размещена на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту», а также её можно получить в приёмной комиссии в Мурманске лично или по телефону. Здесь ответят на все интересующие вопросы и проконсультируют, как подготовить необходимый пакет документов.

Адрес приемной комиссии в Мурманске: ул. Володарского, д.5.

Режим работы в будние дни с 09.00 до 16.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Выходной – воскресенье. Телефон: (8152) 42-01-78.

Прием документов будет осуществляться по 15 августа.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»