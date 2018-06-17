Минобороны готовится к вводу новой реформы военных кафедр

18 Июня 2018 года, 13:28

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Минобороны разработало и готовится к применению новой реформы военных кафедр российских ВУЗов. По словам специалистов, такое нововведение значительно упростит военную подготовку.

Суть реформы заключается в создании на базе военных кафедр учебных военных центров. Так, Минобороны одним выстрелом убьёт даже не двух зайцев, потому как в ходе подготовки будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, а также солдат и сержантов запаса.

В настоящее время в некоторых вузах параллельно существуют военные кафедры и учебные военные центры. Первые готовят офицеров, сержантов и рядовых запаса, а вторые — кадровых офицеров в соответствии с потребностями вооруженных сил. Обе структуры используют одну учебно-материальную базу. Смысл реформы в том, чтобы просто оптимизировать организацию.

Последние сразу после окончания центра будут заключать контракт на службу в мобилизационном резерве, сообщают «Известия».

Такая программа подготовки безусловно выгодна и ВУЗам и Минобороны потому, что планируется значительно увеличить количество военных кафедр, а значит, повысить и число студентов, которые в них заинтересованы. Так, например, в 2016 году было создано пять военных кафедр, в 2017 - сразу 12, а в текущем году планируется довести число военных кафедр до 93.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков