В Мурманске состоится презентация научно-методического центра «Хакатон-старт»

18 Июня 2018 года, 14:38

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - С сентября 2018 года на базе факультета математики, экономики и информационных технологий МАГУ и школы развития «Академия успеха» начнет работу научно-методический центр «Хакатон-старт».

«Хакатон-старт» направлен на разработку и реализацию принципиально новой образовательной технологии подготовки талантливых обучающихся к участию в Олимпиаде НТИ (Национальной технологической инициативы) по предметным профилям «Большие данные и машинное обучение» и «Автоматизированные транспортные системы» (физика, информатика, математика). Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» входит в перечень олимпиад школьников и имеет уровень III (Приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2017 года № 866).

Обучение в центре «Хакатон-старт» будет осуществляться ведущими преподавателями кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ и приглашенными специалистами в области информационных технологий. Также в работе центра будут задействованы специализированные университетские лаборатории и компьютерные классы, оснащённые современным оборудованием и программным обеспечением.

Приглашаем Вас на официальную презентацию научно-методического центра «Хакатон-старт», которая состоится 20 июня в 14:00 в МАГУ по адресу: ул. Егорова, 15, аудит. 208.