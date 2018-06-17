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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске состоится презентация научно-методического центра «Хакатон-старт»
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 14:38

В Мурманске состоится презентация научно-методического центра «Хакатон-старт»


МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - С сентября 2018 года на базе факультета математики, экономики и информационных технологий МАГУ и школы развития «Академия успеха» начнет работу научно-методический центр «Хакатон-старт».

«Хакатон-старт» направлен на разработку и реализацию принципиально новой образовательной технологии подготовки талантливых обучающихся к участию в Олимпиаде НТИ (Национальной технологической инициативы) по предметным профилям «Большие данные и машинное обучение» и «Автоматизированные транспортные системы» (физика, информатика, математика). Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» входит в перечень олимпиад школьников и имеет уровень III (Приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2017 года № 866).

Обучение в центре «Хакатон-старт» будет осуществляться ведущими преподавателями кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ и приглашенными специалистами в области информационных технологий. Также в работе центра будут задействованы специализированные университетские лаборатории и компьютерные классы, оснащённые современным оборудованием и программным обеспечением.

Приглашаем Вас на официальную презентацию научно-методического центра «Хакатон-старт», которая состоится 20 июня в 14:00 в МАГУ по адресу: ул. Егорова, 15, аудит. 208.

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